Туристку из Новосибирска с болями в животе спасли благодаря санавиации

Во время нахождения на высоте у девушки появились резкие боли в животе, состояние только ухудшалось. Спасателям пришлось передать сообщение в МЧС, после чего вертолет с бригадой медиков соверши посадку на поляну у озера. Пациентку оперативно осмотрел врач санавиации. Затем ее доставили на борт воздушного судна.