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Туристку из Новосибирска с болями в животе спасли благодаря санавиации

Во время нахождения на высоте у девушки появились резкие боли в животе, состояние только ухудшалось.

Источник: Минздрав республики Алтай

Пострадавшую сибирячку эвакуировали с озера Ак-Кем, который находится у подножья горы Белухи.

Во время нахождения на высоте у девушки появились резкие боли в животе, состояние только ухудшалось. Спасателям пришлось передать сообщение в МЧС, после чего вертолет с бригадой медиков соверши посадку на поляну у озера. Пациентку оперативно осмотрел врач санавиации. Затем ее доставили на борт воздушного судна.

Сейчас жизни туристки из Новосибирска ничего не угрожает. Спасатели рекомендуют сообщать свой маршрут сотрудникам МЧС, отправляясь в горы.