Екатеринбургу для поддержания экосистемы нужны 1,5 миллиона деревьев

Для поддержания экосистемы Екатеринбургу требуется 1,5 миллиона деревьев, которые позволят сформировать уральской столице зеленый каркас. Об этом в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург» рассказывает директор фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» Юлия Сорокина.
По словам эксперта, сегодня многие деревья, которые посадили в городе в советские годы, требуют замены. Это процесс идет медленно.
Сегодня посадка одного молодого дерева обходится в среднем в 30 тысяч рублей.
— Сколько у нас горожан, столько должно быть и деревьев, — заключает Юлия Сорокина.
Отметим, что ежегодный фестиваль «Атмофест» в 2024 году проведут с 16 по 25 августа на новой площадке за Макаровским мостом.