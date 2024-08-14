Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатеринбургу для поддержания экосистемы нужны 1,5 миллиона деревьев

Они позволят сформировать городу зеленый каркас.

Источник: Комсомольская правда

Для поддержания экосистемы Екатеринбургу требуется 1,5 миллиона деревьев, которые позволят сформировать уральской столице зеленый каркас. Об этом в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург» рассказывает директор фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» Юлия Сорокина.

По словам эксперта, сегодня многие деревья, которые посадили в городе в советские годы, требуют замены. Это процесс идет медленно.

Сегодня посадка одного молодого дерева обходится в среднем в 30 тысяч рублей.

— Сколько у нас горожан, столько должно быть и деревьев, — заключает Юлия Сорокина.

Отметим, что ежегодный фестиваль «Атмофест» в 2024 году проведут с 16 по 25 августа на новой площадке за Макаровским мостом.

экология