В Хабаровском крае вновь воцарилось безоблачное лето

И это хороший повод хоть немного побродить после работы по бульварам или зайти в парк, который рядом с вашим домом, полюбоваться зеленью и цветами. Скоро в природе появятся новые краски, но уже не летние! А пока оно продолжается, попробуем раствориться в нем хоть ненадолго. Даже в холодном Чегдомыне 15 августа днем столбик термометра поднимется до отметки +29…+31 градус, ночью +14…+16, в селе имени Полины Осипенко в светлое время суток +27…+29, на рассвете +13…+15 градусов. В Комсомольске-на-Амуре тоже еще очень хорошо, днем воздух прогреется до +27…+29, ночные температуры ожидаются в пределах +14…+16 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.