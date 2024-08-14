В Хабаровском крае вновь воцарилось безоблачное лето

В Хабаровский край вернулось долгожданное солнце, почти всюду 15 августа ожидается день без осадков, и лишь на самом севере пройдут дожди..
И это хороший повод хоть немного побродить после работы по бульварам или зайти в парк, который рядом с вашим домом, полюбоваться зеленью и цветами. Скоро в природе появятся новые краски, но уже не летние! А пока оно продолжается, попробуем раствориться в нем хоть ненадолго. Даже в холодном Чегдомыне 15 августа днем столбик термометра поднимется до отметки +29…+31 градус, ночью +14…+16, в селе имени Полины Осипенко в светлое время суток +27…+29, на рассвете +13…+15 градусов. В Комсомольске-на-Амуре тоже еще очень хорошо, днем воздух прогреется до +27…+29, ночные температуры ожидаются в пределах +14…+16 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
И, конечно, по-прежнему тепло на юге. В Вяземском днем +27…+29, ночью +16…+18 градусов, в Бикине дневные температуры такие же, а вот ночью на пару градусов теплее. В Троицком в послеобеденное время +26…+28, ночью +15…+17 градусов.
В Советской Гавани в светлое время суток +23…+25, ночью +14…+16 градусов. В Николаевске-на-Амуре днем столбик термометра поднимется до +22…+24 градусов, ночью остановится на отметке в +13…+15 градусов. На самом севере короткое лето, похоже уже заканчивается. В Чумикане днем +17…+19 градусов, а ночью уже +13…+15 градусов, в Аяне в светлое время суток +16…+18, ночью ненамного лучше, всего +11…+13 градусов, возможен небольшой дождь. В Охотске и вовсе осенняя погода, днем +13…+15, ночью +9…+11, и тоже возможен кратковременный дождь. В Хабаровске еще тепло, ночью +16…+18, днем +26…+28 градусов. Уровень Амура у Хабаровска достиг отметки в 367 сантиметров, в ближайшие двое суток ожидается подъем воды еще на 20−25 сантиметров.
На Руси в этот день вспоминали первого мученика Стефана. Народ отмечал окончание сенокоса, сено укрывали в сараях-сеновалах, чтобы уберечь от дождей.
Всей семьёй ходили в поле и плели «Степанов венок». В него вплетали двенадцать трав, в том числе клевер, мяту, пижму, полынь, ромашку