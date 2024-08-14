Фонд Олега Дерипаски откроет более 30 детских спортивных центров по всей России

«Безумно красиво, большое пространство. Мне очень понравилась комната для наблюдения. Когда будут проходить соревнования, там будет удобно болеть за своих. Залы очень красивые и просторные, туалеты в раздевалках тоже очень красивые», — рассказывает мама двух воспитанников ЦСЕ «Сокол» в Ачинске Ксения Кулинич. — Первое, что сказала мне дочь: «Мама, здесь столько места, что каждый может на своей груше позаниматься, можно в парах». Ну, сын тоже будет однозначно здесь заниматься.. Здорово, что могут и девочки, и мальчики ходить, нет такого, что девочки — в танцы, мальчики — в бокс".