Иркутская область готовится к участию в новом нацпроекте «Кадры»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил участие региона в новом национальном проекте «Кадры», который будет запущен на территории России с 2025 года по президента Владимира Путина. О том, какие мероприятия предусмотрены, говорилось на совещании с участием первого заместителя председателя правительства Приангарья Руслана Ситникова и министра труда и занятости региона Кирилла Клокова.
По данным профильного министра, Иркутская область включена в список из 26 регионов страны, где будет действовать программа повышения мобильности трудовых ресурсов — соответствующий документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
— Решение Правительства России о включении Иркутской области в этот перечень имеет для нас большое значение, — подчеркнул Игорь Кобзев. — Перед органами занятости стоит задача по восполнению кадровой потребности экономики региона, что будет способствовать ее развитию и повышению уровня жизни населения. Благодаря программе повысится мобильность трудовых ресурсов, что важно для сбалансированного развития рынка труда.
Суть программы заключается в содействии работодателям в поиске кадров, привлечении специалистов или повышении квалификации действующих сотрудников. Предусмотрена финансовая поддержка, которую можно будет использовать для компенсации переезда привлекаемых специалистов, повышение квалификации, единовременные выплаты, компенсацию питания, предоставление жилья, социальную поддержку.
Как пояснил Кирилл Клоков, такими мерами поддержки смогут воспользоваться работодатели, которые привлекают работников, в том числе и из других регионов страны. Более подробно механизмы действия этой программы будут обсуждаться региональным министерством труда совместно с минсоцразвития.