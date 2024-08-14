Иркутская область готовится к участию в новом нацпроекте «Кадры»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил участие региона в новом национальном проекте «Кадры», который будет запущен на территории России с 2025 года по президента Владимира Путина. О том, какие мероприятия предусмотрены, говорилось на совещании с участием первого заместителя председателя правительства Приангарья Руслана Ситникова и министра труда и занятости региона Кирилла Клокова.