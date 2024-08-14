Воронежцам назвали утвержденные даты школьных каникул

Торжественные линейки в школах состоятся 2 сентября, поскольку День знаний выпадает в 2024 году на воскресенье.
Школьники, обучающиеся по четвертной системе, будут отдыхать:
- осенью — с 28 октября по 4 ноября;
- зимой — с 30 декабря по 12 января;
- весной — с 22 по 31 марта;
- летом — с 31 мая;
- дополнительные каникулы для первоклассников — с 15 по 24 февраля.
В школах с системой триместров каникулы продлятся:
- осенью — с 5 по 13 октября и с 16 по 24 ноября;
- зимой — с 29 декабря по 8 января и с 15 по 24 февраля;
- весной — с 5 по 13 апреля;
- летние каникулы начнутся 31 мая.