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Сергея Галицкого с днем рождения поздравил мэр Краснодара

Евгений Наумов поблагодарил мецената за любовь к кубанской столице.

Источник: сайт ФК "Краснодар"

Мэр Краснодара Евгений Наумов поздравил кубанского предпринимателя и жителя города Сергея Галицкого с днем рождения. Ему исполнилось 57 лет. Глава адресовал бизнесмену в Telegram (18+) добрые пожелания и выразил признательность за реализацию в городе значимых проектов, сообщает ИА KrasnodarMedia.

— Желаю крепости духа и неиссякаемой жизненной энергии, чтобы побеждать не только на футбольном поле, но и вне стадиона. И надеюсь на ещё долгие годы совместной работы по развитию Краснодара! — написал Наумов.

Мэр подчеркнул, что предприниматель все проекты для кубанской столицы реализует за счет собственных средств, не привлекая бюджетных денег, но при этом всегда учитывает рекомендации властей города и края.

Евгений Наумов, поблагодарил Галицкого, как основателя и владельца ФК «Краснодар», за возможность болеть за команду «быков» и осязаемую любовь магната к городу.

Сергей Галицкий — миллиардер, который завоевал уважение и признательность кубанцев благодаря своей деятельности на благо родного региона. Предприниматель — за свой счет построил парк «Краснодар», который горожане называют парком Галицкого.

Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, по состоянию на конец июля 2024 года кубанский бизнесмен занимал 460-е место в списке 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg Business Index (18+). Общий чистый капитал Галицкого издание оценило в $6,27 млрд или 535,52 млрд рублей.

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