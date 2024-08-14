Сергея Галицкого с днем рождения поздравил мэр Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Наумов поздравил кубанского предпринимателя и жителя города Сергея Галицкого с днем рождения. Ему исполнилось 57 лет. Глава адресовал бизнесмену в Telegram (18+) добрые пожелания и выразил признательность за реализацию в городе значимых проектов, сообщает ИА KrasnodarMedia.
— Желаю крепости духа и неиссякаемой жизненной энергии, чтобы побеждать не только на футбольном поле, но и вне стадиона. И надеюсь на ещё долгие годы совместной работы по развитию Краснодара! — написал Наумов.
Мэр подчеркнул, что предприниматель все проекты для кубанской столицы реализует за счет собственных средств, не привлекая бюджетных денег, но при этом всегда учитывает рекомендации властей города и края.
Евгений Наумов, поблагодарил Галицкого, как основателя и владельца ФК «Краснодар», за возможность болеть за команду «быков» и осязаемую любовь магната к городу.
Сергей Галицкий — миллиардер, который завоевал уважение и признательность кубанцев благодаря своей деятельности на благо родного региона. Предприниматель — за свой счет построил парк «Краснодар», который горожане называют парком Галицкого.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, по состоянию на конец июля 2024 года кубанский бизнесмен занимал 460-е место в списке 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg Business Index (18+). Общий чистый капитал Галицкого издание оценило в $6,27 млрд или 535,52 млрд рублей.