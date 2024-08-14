«Дочь уже в России!»: Последние новости об осужденной во Вьетнаме ростовчанке Марии Дапирка рассказала мама

Провожая 11 лет назад дочь, которая уезжала на заработки в Таиланд в качестве гида, Ольга даже не представляла, что спустя год 28-летняя Мария окажется во вьетнамской тюрьме. И что еще четыре года спустя над ее головой будет висеть угроза смертной казни. Однако молодую женщину приговорят к пожизненному. Все эти годы мама и брат Маши каждый день боролись за то, чтобы ее ребенок хотя бы вернулся в Россию.