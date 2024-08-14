«Дочь уже в России!»: Последние новости об осужденной во Вьетнаме ростовчанке Марии Дапирка рассказала мама

Больше 11 лет в разлуке, из которых дочь десять лет провела в заграничной тюрьме. И, наконец, мама ростовчанки Марии Дапирка, осужденной во Вьетнаме за контрабанду наркотиков на пожизненный срок, дождалась таких важных слов.
— На электронную почту мне пришло письмо из нашего посольства. В нем сообщалось, что Мария была передана российскому конвою во Вьетнаме и приземлилась в одном из московских аэропортов, — рассказала Ольга в беседе с «КП — Ростов-на-Дону».
«ПЛАНИРОВАЛИ ПОЖЕНИТЬСЯ “.
Провожая 11 лет назад дочь, которая уезжала на заработки в Таиланд в качестве гида, Ольга даже не представляла, что спустя год 28-летняя Мария окажется во вьетнамской тюрьме. И что еще четыре года спустя над ее головой будет висеть угроза смертной казни. Однако молодую женщину приговорят к пожизненному. Все эти годы мама и брат Маши каждый день боролись за то, чтобы ее ребенок хотя бы вернулся в Россию.
По словам родных, Мария после отпуска во Таиланде решила вернуться туда и поработать гидом, чтобы накопить денег на покупку квартиры в России. Вернуться планировала через год-полтора. Там же познакомилась с парнем из Нигерии по имени Ник, завязался роман, и они даже планировали пожениться.
А в августе 2014 года ростовчанка собиралась привезти жениха на родину, чтобы познакомить с близкими.
— Но планы у него поменялись в последний момент: Ник обещал прилететь чуть позже. А невесте подарил новый чемодан. Именно в нем правоохранители в аэропорту Хошимина во Вьетнаме на досмотре нашли крупную партию наркотиков — 2,7 килограмма. Россиянку задержали.
«СИДЕЛА С ДВУМЯ РУССКИМИ ДЕВОЧКАМИ “.
Родные уверены, что запрещенные вещества подбросил Марии жених. Мол, спрятал в потайном кармане, о котором невеста не знала. Сам же после этого парень, по словам мамы, перестал выходить на связь.
— Знакомые рассказывали, что спустя время видели его в том же городе в Таиланде в компании уже с новой девушки. Видимо, обхаживал новую жертву. Но уже лет восемь о нем ничего не слышно.
А Марию тем временем заперли во вьетнамской тюрьме. В этой стране перевозка наркотиков карается смертной казнью, и родные вместе с адвокатами и посольством четыре года бились за то, чтобы Мария осталась в живых. Получилось: ее осудили на пожизненное заключение.
Маша плела рыбацкие сети, занималась уборкой, выращивала с «сокамерницами» овощи, чтобы есть хоть что-то кроме риса, который составляет основной рацион заключенных.
— Она жила в комнате на трех человек. С ней сидели две русские девчонки. Одну из них задержали за получение на почте каких-то таблеток, вроде для похудения.
ДОШЛА ДО ПРЕЗИДЕНТА И ДЕЛО СДВИНУЛОСЬ.
Тем временем родные — у Марии на родине родители и два младших брата — пытались добиться перевода в Россию. Во-первых, потому что в нашей стране нет пожизненного заключения для женщин, а во-вторых, потому что здесь родные могли рассчитывать на свидания с Марией в колонии.
— В какие только инстанции не писала! Но получала одни лишь отписки. Даже до Прямой линии с президентом России дошла. И, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки.
В 2023 году ростовский суд определил Марии Дапирка наказание в 13,4 лет лишения свободы. Но для вьетнамской стороны это, по сути, ничего не значит: власти могли оставить заключенную у себя. В итоге, долгие переговоры, наконец, завершились в пользу семьи Дапирка.
— В июле мне уже писали из посольства, что перевод практически решенный вопрос, но конкретных сроков назвать не могли. Так что заранее не предупреждали о вылете. Сообщили уже по факту: Маша приземлилась с конвоем в Москве.
«СОБИРАЮСЬ ПРОСИТЬ О СВИДАНИИ И АМНИСТИИ “.
О дальнейшей судьбе дочери пока неизвестно, говорит Ольга.
— Нас не уведомили, где она сейчас находится и в какую колонию ее переведут. Теперь дело за адвокатом, который представляет интересы Маши в России. Он пишет запросы, чтобы установить, куда ее направили.
Как только это станет известно, родные собираются просить о свидании.
— Даже не знаю, что ей приготовить вкусного, если позволят делать передачи. До задержания она была вегетарианкой и любила одни блюда. За столько лет вкусы могли поменяться. Постараюсь узнать.
Но и после встречи мама твердо намерена ходатайствовать о том, чтобы дочь быстрее отпустили домой.
— В этом году по нашим законам подходит срок, когда можно просить об условно-досрочном освобождении, есть еще вариант президентского помилования или амнистии. Будем пробовать все, в зависимости от ситуации. Тут нам очень пригодится адвокатская помощь.
Мама рассказала, как новости о переводе старшей сестры порадовались ее братья.
— Они ее очень ждут, сильно соскучились. Ведь мы ее так много лет не видели. Хочется скорее встретиться.