Гастрономическое приключение: на дегустацию улиток приглашают жителей Хабаровского края

«Как звучит “Мастер и Маргарита”? Роману Михаила Булгакова уже 95 лет, его страницы пронизаны музыкой: от “короля вальсов” на балу у сатаны до фамилий персонажей. На данный момент создано пять экранизаций, из которых наиболее музыкальной считается сериал режиссера Бортко. На тематическом вечере в музее “Мир говорящих машин” вы сможете узнать об исторических персонажах произведения, скрытых деталях и смыслах, а также о музыкальном сопровождении в кино», — рассказали в ведомстве.