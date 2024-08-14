Гастрономическое приключение: на дегустацию улиток приглашают жителей Хабаровского края

Партнеры проекта «Отдыхаем в крае» предложили разные мероприятия для отличного досуга на выходных: путешествие в мир вкуса, танцы на улицах города и посещение музея Амурского моста. В дни летних каникул туроператоры особое внимание уделяют турам и маршрутам, подходящим для семей с детьми. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Несколько туроператоров предлагают экскурсии для жителей и гостей края (0+). Увлекательное речное путешествие длится от двух часов. На теплоходе экскурсовод расскажет самые интересные факты о Хабаровске и его достопримечательностях. Затем туристов ждет музей Амурского моста, там под открытым небом выставлена железнодорожная техника разных времен и главный экспонат — демонтированная в ходе реконструкции ферма “царского” моста. Экскурсии проводятся по субботам и воскресеньям, необходима предварительная запись», — рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.
Популярное направление — дегустационный тур на улиточную экоферму. Гости окажутся в мире зелени и свежего воздуха. Основная особенность фермы — улитки, которые подаются в двух видах соусов.
«Как звучит “Мастер и Маргарита”? Роману Михаила Булгакова уже 95 лет, его страницы пронизаны музыкой: от “короля вальсов” на балу у сатаны до фамилий персонажей. На данный момент создано пять экранизаций, из которых наиболее музыкальной считается сериал режиссера Бортко. На тематическом вечере в музее “Мир говорящих машин” вы сможете узнать об исторических персонажах произведения, скрытых деталях и смыслах, а также о музыкальном сопровождении в кино», — рассказали в ведомстве.
Музыку можно не только слушать, но и танцевать. Иммерсивная прогулка «Танцуй, Хабаровск» предлагает почувствовать свое тело и освоить несколько танцевальных стилей. Во время музыкального спектакля по Хабаровску гости становятся частью представления, двигаясь по маршруту под руководством профессионального танцора. Специальные беспроводные наушники обеспечат качественное звучание. Продолжительность экскурсии — около 60 минут.