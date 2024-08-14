Затяжные ливни вернутся в Омск

В Омской области до конца недели ожидаются дожди проливные дожди и похолодание до +21 градуса. О том, какая будет погода в Омске с 15 по 18 августа, рассказали синоптики Gismeteo.
В четверг утром, 15 августа, температура воздуха составит +14 градусов, днем воздух прогреется до +23 градусов. Синоптики прогнозируют дожди и порывы ветра порядка 12 м/с.
В ночь на 16 августа столбик термометра покажет +14 градусов, днем потеплеет до +22 градусов. Облачно, дожди сохранятся на протяжении всего дня. Порывы ветра будут достигать 10 м/с.
На выходных, 17 и 18 августа, ночные температуры ожидаются в пределах +12…+13 градусов, днем синоптики прогнозируют +21 градус. Осадков в эти дни не ожидается, будет малооблачно.
По прогнозу синоптиков, со следующей недели в Омскую область вернутся затяжные дожди и грозы. Пик ливней придется на вторник, 20 августа, в этот день ожидается выпадение 16,1 мм осадков.