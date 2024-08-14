Можно отдыхать без страха: тайфуны решили игнорировать Приморье

Седьмой в сезоне тропический шторм AMPIL, который возник в ночь на 13 августа и развился до сильного тропического шторма, сейчас двигается строго на север в направлении Японских островов. В пятницу он обрушится на Токио, немного продержится на восточном побережье острова Хонсю, а затем отвернет на северо-восток в Тихий океан.