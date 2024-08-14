Можно отдыхать без страха: тайфуны решили игнорировать Приморье

К большому удовольствию жителей и многочисленных гостей Приморья, тайфуны этим летом пока избегают нашего края. Вот и два очередных тропических вихря, которые образоваались вчера, 13 августа, в Тихом океане, судя по расчетам метеорологов, не доберутся до нас, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Примгидромет.
Седьмой в сезоне тропический шторм AMPIL, который возник в ночь на 13 августа и развился до сильного тропического шторма, сейчас двигается строго на север в направлении Японских островов. В пятницу он обрушится на Токио, немного продержится на восточном побережье острова Хонсю, а затем отвернет на северо-восток в Тихий океан.
Восьмой шторм получивший название WUKONG и вовсе смогут заметить только экипажи судов, двигающихся восточнее Японии. Сейчас он перемещается вдоль них на север, но в ближайшие два дня должен развернуться на северо-восток и восток и раствориться над океаном.
MARIA и SON-TINH уже перестали быть тайфунами и превратились в тропические депрессии. Первый сейчас неспешно кружит возле западного побережья Хоккайдо, второй — восточнее острова Хонсю. В ближайшее время они наполнятся и исчезнут.
Ранее глава Примгидромета Борис Кубай отмечал, что путь тайфунам в Приморье блокирует охотоморский антициклон, царящий сейчас над краем.