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Кратковременные дожди 15 августа будут идти в большинстве районов Челябинской области

Кратковременные дожди 15 августа будут идти в большинстве районов Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Бисмарке: +26° 7 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°
Источник: Reuters

«Наш регион остается под влиянием периферии глубокого обширного циклона, медленно смещающегося через Средний Урал», — говорят специалисты ЦГМС.

В четверг облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем и вечером возможен град. Ночью и утром в горах кое-где туманы. Ветер западной четверти 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 15 августа ночью плюс 8−13, днем — 16−21.

Непосредственной в Челябинске в ближайшие сутки прошумит небольшой дождь, возможна гроза. Ветер западной четверти 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 18−20 градусов.

«Циклон медлителен, его центр завтра по-прежнему на севере Свердловской области, в последующие трое суток он будет медленно уходить на север УрФО», — отмечают уже синоптики УУГМС.

Поэтому 15—18 августа в большинстве районов Урала сохранится прохладная погода с кратковременными дождями, местами вероятны локальные ливни. Преобладающая температура воздуха ночью плюс 7−12, днем — 15−20 градусов.