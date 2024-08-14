Кратковременные дожди 15 августа будут идти в большинстве районов Челябинской области

«Наш регион остается под влиянием периферии глубокого обширного циклона, медленно смещающегося через Средний Урал», — говорят специалисты ЦГМС.
В четверг облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем и вечером возможен град. Ночью и утром в горах кое-где туманы. Ветер западной четверти 4−9 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 15 августа ночью плюс 8−13, днем — 16−21.
Непосредственной в Челябинске в ближайшие сутки прошумит небольшой дождь, возможна гроза. Ветер западной четверти 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 18−20 градусов.
«Циклон медлителен, его центр завтра по-прежнему на севере Свердловской области, в последующие трое суток он будет медленно уходить на север УрФО», — отмечают уже синоптики УУГМС.
Поэтому