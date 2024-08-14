Мороженое в обмен на батарейки могут получить новосибирцы 21 августа

Жители Новосибирска могут поучаствовать в экологической акции по сбору крышечек и батареек. Собранное вторсырьё можно будет обменять на приятный бонус — мороженое, информация об этом появилась в телеграм-канале МУП «САХ».
Акция состоится 21 августа с 14:00 до 17:00 в Центральном парке города. На месте будет установлен специальный экомобиль, где можно будет сдать собранные крышечки и батарейки. За каждый килограмм вторсырья участник получит сладкий десерт.
«В награду за экологическую сознательность каждого из участников акции за 1 кг использованных батареек или за 0,5 кг пластиковых крышечек ждёт награда — одно мороженое», — говорится в телеграм-канале.
Каждый участник сможет обменять вторсырьё на пять порций мороженого.
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