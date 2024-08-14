Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мороженое в обмен на батарейки могут получить новосибирцы 21 августа

Акция приурочена ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

Источник: Om1 Новосибирск

Жители Новосибирска могут поучаствовать в экологической акции по сбору крышечек и батареек. Собранное вторсырьё можно будет обменять на приятный бонус — мороженое, информация об этом появилась в телеграм-канале МУП «САХ».

Акция состоится 21 августа с 14:00 до 17:00 в Центральном парке города. На месте будет установлен специальный экомобиль, где можно будет сдать собранные крышечки и батарейки. За каждый килограмм вторсырья участник получит сладкий десерт.

«В награду за экологическую сознательность каждого из участников акции за 1 кг использованных батареек или за 0,5 кг пластиковых крышечек ждёт награда — одно мороженое», — говорится в телеграм-канале.

Каждый участник сможет обменять вторсырьё на пять порций мороженого.

Читайте также на портале Om1.ru За ущерб экологии в 200 млн рублей судят директора завода в Новосибирске.

экология