Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За продажу криптоактивов мужчину приговорили к 15 суткам ареста

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте суд приговорил мужчину к 15 суткам ареста за незаконные операции с криптоактивами, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Чиланзарский районный суд по уголовным делам 13 августа рассмотрел дело в отношении мужчины, проводившего незаконно операции с криптоактивами.

Подсудимый признал вину, подтвердив, что покупал и продавал криптоактивы на платформе Binance.

Нарушителю было предъявлено обвинение по первой части статьи 155−4 Кодекса об административной ответственности («Нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов»).

Руководствуясь этой статей, суд постановил конфисковать мобильный телефон iPhone 12 Pro Max и назначить нарушителю 15 суток административного ареста.