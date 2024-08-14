За продажу криптоактивов мужчину приговорили к 15 суткам ареста

Чиланзарский районный суд по уголовным делам 13 августа рассмотрел дело в отношении мужчины, проводившего незаконно операции с криптоактивами.
Подсудимый признал вину, подтвердив, что покупал и продавал криптоактивы на платформе Binance.
Нарушителю было предъявлено обвинение по первой части статьи 155−4 Кодекса об административной ответственности («Нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов»).
Руководствуясь этой статей, суд постановил конфисковать мобильный телефон iPhone 12 Pro Max и назначить нарушителю 15 суток административного ареста.