Глава Прикамья предложил платить дополнительные стипендии будущим учителям

Вопрос о новой стипендии Дмитрий Махонин поручил проработать министерству образования совместно с министерством финансов. Кроме того, он попросил глав муниципалитетов Прикамья активнее взаимодействовать с Минобрнауки по заключению целевых договоров на получение высшего образования.