Глава Прикамья предложил платить дополнительные стипендии будущим учителям

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил выплачивать дополнительные стипендии для студентов, которые обучаются на педагогических специальностях.
Идею дополнительно стимулировать будущих педагогов глава Прикамья предложил на заседании правительства 14 августа. После доклада министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной он обратил внимание на потребность в педагогических кадрах, упомянутую главой Минобрнауки.
«Прошу в качестве поручения взять в работу вопрос, связанный с возможностью введения отдельной стипендии для студентов-педагогов, которые по целевому договору обучаются», — заявил Дмитрий Махонин.
Губернатор отметил, что речь идёт о наиболее востребованных сейчас в краевом образовании специальностях педагогов.
«Информатика, биология, химия, физика, естественно», — перечислил глава региона.
Вопрос о новой стипендии Дмитрий Махонин поручил проработать министерству образования совместно с министерством финансов. Кроме того, он попросил глав муниципалитетов Прикамья активнее взаимодействовать с Минобрнауки по заключению целевых договоров на получение высшего образования.
«Это будет хорошее подспорье для того, чтобы ребята, выпускники школ, больше обращали внимание на педагогические специальности», — отметил Дмитрий Махонин.