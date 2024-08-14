В Перми на время ремонта ограничат доступ посетителей в экстрим-парк

Доступ посетителей в экстрим-парк в Перми будет ограничен на время ремонта, сообщает городская администрация.
Как рассказал муниципалитет утром 14 августа, ограждения на территории парка будут установлены для ограничения доступа посетителей. Причиной стало проведение капитального ремонта, который запланирован на 2025 год.
«В 2025 году планируется проведение капитального ремонта экстрим-парка в соответствии с современными стандартами, предъявляемыми к таким объектам, и нормами безопасности. В ближайшее время начнутся подготовительные работы», — сообщает городская администрация.
Как рассказал председатель комитета по физкультуре и спорту администрации Перми Сергей Сапегин, в муниципалитете было принято решение безотлагательно начать подготовку экстрим-парка к ремонту. Пермских экстремалов призвали с пониманием отнестись к принятому ограничению. Установка ограждений началась 14 августа.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 7 июля в пермском экстрим-парке за день травмировались два 12-летних подростка. После происшествия пермским УМВД и СУ СКР Пермского края были организованы проверки. Доклад о результатах проверочных мероприятий запросил глава СК РФ Александр Бастрыкин.