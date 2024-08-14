В Перми на время ремонта ограничат доступ посетителей в экстрим-парк

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 7 июля в пермском экстрим-парке за день травмировались два 12-летних подростка. После происшествия пермским УМВД и СУ СКР Пермского края были организованы проверки. Доклад о результатах проверочных мероприятий запросил глава СК РФ Александр Бастрыкин.