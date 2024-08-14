Главные новости 14 августа 2024 года

Генпрокуратура Германии выдала первый ордер на арест украинца Владимира З. в рамках расследования подрывов «Северного потока». Поляки отказались арестовать его, после чего он скрылся. Об этом сообщило Tagesschau, ссылаясь на расследование ARD, SZ и Die Zeit.