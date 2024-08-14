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Главные новости 14 августа 2024 года

Последние новости за сегодня — 14 августа 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 14 августа 2024 года.

В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня

В Белгородской области введен режим ЧС регионального уровня из-за ежедневных обстрелов ВСУ, разрушенных домов и пострадавших. Региональные власти планируют добиваться ЧС федерального уровня, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Захарова оценила просьбу ООН о доступе в Курскую область

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия Киева в Курской области являются терроризмом, а не нарушением прав человека. Она надеется, что интерес ООН не является перформансом.

В ФРГ выдали ордер на арест украинца по делу о подрыве «СП»

Генпрокуратура Германии выдала первый ордер на арест украинца Владимира З. в рамках расследования подрывов «Северного потока». Поляки отказались арестовать его, после чего он скрылся. Об этом сообщило Tagesschau, ссылаясь на расследование ARD, SZ и Die Zeit.

Силы ПВО за ночь сбили 117 БПЛА и 4 ракеты ВСУ над регионами РФ

Минобороны России сообщило, что ПВО сбили четыре украинские тактические ракеты и 117 беспилотников, направленных на объекты в России. Часть дронов и ракет сбили над Курской областью, другие — над Воронежской, Белгородской, Нижегородской, Волгоградской, Брянской, Орловской и Ростовской областями.

Эксперт раскрыл, в каких случаях могут изъять дачные участки

С 1 марта 2025 года в РФ начнут изымать неосвоенные или используемые не по назначению земельные участки. Собственникам будет даваться три года на освоение земли. Правила разъяснил старший партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.