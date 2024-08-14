На Солнце новая вспышка X уровня и точно на линии Солнце-Земля: что говорят астрофизики

Об этом говорится в комментарии специалистов Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).
«По данным космических средств слежения на Солнце примерно в 9:40 утра по московскому времени зарегистрирован новый взрыв высшего балла, по предварительной оценке, уровня X1.1. Взрыв произошел в северном полушарии Солнца, что довольно необычно для текущего солнечного цикла, в котором почти вся активность до этого времени была сосредоточена к югу от экватора», — отмечают ученые.
Центр взрыва находится в данный момент точно на линии Солнце-Земля. Факт выброса массы при этом пока не подтвержден. Информация поступит в течение 1−2 часов.
«Геомагнитная обстановка на Земле на текущий момент является умеренно стабильной. Магнитосфера почти полностью восстановилась после крупной бури 12 августа, но все еще испытывает повышенное давление со стороны возмущенного солнечного ветра. Регистрируются эпизодические возмущения. Риски для Земли со стороны солнечной активности сохранятся еще не менее 2−3 суток», — уточняют астрофизики.
После завершения этого периода активные солнечные центры, оказывающие сейчас воздействие на Землю, уйдут в менее опасные для Земли зоны на Солнце.