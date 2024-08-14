На Солнце новая вспышка X уровня и точно на линии Солнце-Земля: что говорят астрофизики

«По данным космических средств слежения на Солнце примерно в 9:40 утра по московскому времени зарегистрирован новый взрыв высшего балла, по предварительной оценке, уровня X1.1. Взрыв произошел в северном полушарии Солнца, что довольно необычно для текущего солнечного цикла, в котором почти вся активность до этого времени была сосредоточена к югу от экватора», — отмечают ученые.