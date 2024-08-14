Россельхознадзор: Площадь амброзии в Ростовской области достигла 1 млн гектаров

В Ростовской области началось цветение амброзии. Записями с зарослями этого опасного для людей сорняка ростовчане делятся в соцсетях.
Каким новым методом можно бороться с вредителем, а также как можно безопасно скашивать растение во время цветения, «КП — Ростов-на-Дону» рассказала замначальника отдела карантина и семеноводства регионального Управления Россельхознадзора Лариса Бабичева.
СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ В ЛЕВЕНЦОВКЕ.
Сейчас в Ростовской области амброзия растет во всех муниципалитетах. Причем, ее площадь достигает уже 1 млн. 70 тыс. гектаров!
— В текущем году по итогам инвентаризации очагов прошлого года и фактов выявления новых Управлением изданы 15 приказов об установлении карантинных фитосанитарных зон и карантинного фитосанитарного режима на территории региона на площади порядка 19 тыс. га, — отметила Лариса Бабичева.
В Ростове же очаги зарослей амброзии нашли в Советском и Первомайском районах.
— Сложная ситуация и постоянные ежегодные жалобы поступают из нового микрорайона города Ростова-на-Дону — Левенцовский. Там не всегда своевременно принимаются меры по уничтожению произрастающих карантинных сорных растений, что приводит к расширению площади их произрастания, — добавила собеседница.
ПОМОГАЕТ ГОРЧИЦА.
Бороться с амброзией можно в течение всего времени, пока она растет, отметила собеседница.
Делать это можно с помощью постоянного скашивания. Однако, из-за этого происходит разветвление корней и появление новых побегов. В итоге, после каждого такого скашивания появляется в два-три раза больше ростков, чем было до этого.
Еще один способ, который подойдет как для больших полей с амброзией, так и для небольших участков — обработка гербицидами. Но надо учитывать: где, когда и сколько их можно использовать. Но все эти сведения можно найти в инструкции.
К тому же надо учесть, что чем моложе растение, тем лучше всего на него воздействует препарат. А если амброзия совсем большая, то на нее могут и не подействовать гербициды.
Еще один новый оригинальный способ уничтожения амброзии придумали ученые Южного научного центра РАН.
— Достаточно на месте на месте сорняка посеять горчицу сарептскую. Она способна полностью вытеснить сорное растение.
ОТ ЧИХАНЬЯ ДО КОЖНОГО СПАЗМА.
Чтобы уберечь себя от аллергии на амброзию, ростовский врач-аллерголог-иммунолог Марина Лесик советует вести здоровый образ жизни. Тогда в целом снизится риск ее возникновения.
Медик назвала и ряд симптомов как на амброзию, так и на другие цветущие аллергены: насморк, чиханье, заложенность и зуд в носу, а также на слизистых горла. Кроме этого может быть кашель, затруднение дыхания и даже бронхоспазм. А у некоторых людей проявляются и кожные симптомы: это кожный зуд и высыпание, иногда это бывают отеки.
— Если у человека уже есть симптомы, то в это время ему надо максимально избегать контакта с аллергеном, в том числе уезжать или как можно меньше находится на улице. Еще использовать средства защиты, в том числе специальные фильтры и маски. Они нужны для того, чтобы не вдыхать аллерген.
«МЫ ЧАСТО НЕ ЗНАЕМ ОБ ЭТОМ».
При этом стоит учесть, что и при вырубании амброзии некоторые люди могут приобрести аллергию.
— Если у человека есть склонность к развитию аллергического заболевания, а мы часто не знаем об этом, контакт с данным растением действительно сильно повышает риски. Есть случаи, и когда человек проживал в регионе, а симптомов у него не было. Но при массивном и длительном контакте с аллергеном в виде амброзии, у него появились первые признаки аллергии.
Поэтому всем людям, кто будет бороться с этим растением, медик советует одеться так, чтобы закрыть все кожные покровы, надеть перчатки и маску.
После же проведения работ, перчатки и маску надо выкинуть, одежду постирать и обязательно принять душ, то есть смыть с себя пыльцу. В этом случае риски будут минимизированы.