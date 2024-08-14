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Россельхознадзор: Площадь амброзии в Ростовской области достигла 1 млн гектаров

Чаще всего на амброзию в Ростове жалуются жители Левенцовки.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области началось цветение амброзии. Записями с зарослями этого опасного для людей сорняка ростовчане делятся в соцсетях.

Каким новым методом можно бороться с вредителем, а также как можно безопасно скашивать растение во время цветения, «КП — Ростов-на-Дону» рассказала замначальника отдела карантина и семеноводства регионального Управления Россельхознадзора Лариса Бабичева.

СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ В ЛЕВЕНЦОВКЕ.

Сейчас в Ростовской области амброзия растет во всех муниципалитетах. Причем, ее площадь достигает уже 1 млн. 70 тыс. гектаров!

— В текущем году по итогам инвентаризации очагов прошлого года и фактов выявления новых Управлением изданы 15 приказов об установлении карантинных фитосанитарных зон и карантинного фитосанитарного режима на территории региона на площади порядка 19 тыс. га, — отметила Лариса Бабичева.

В Ростове же очаги зарослей амброзии нашли в Советском и Первомайском районах.

— Сложная ситуация и постоянные ежегодные жалобы поступают из нового микрорайона города Ростова-на-Дону — Левенцовский. Там не всегда своевременно принимаются меры по уничтожению произрастающих карантинных сорных растений, что приводит к расширению площади их произрастания, — добавила собеседница.

В Ростовской области насчитывается 1 млн. 70 тыс. га территории, где растет амброзия. Дмитрий Кутепов

ПОМОГАЕТ ГОРЧИЦА.

Бороться с амброзией можно в течение всего времени, пока она растет, отметила собеседница.

Делать это можно с помощью постоянного скашивания. Однако, из-за этого происходит разветвление корней и появление новых побегов. В итоге, после каждого такого скашивания появляется в два-три раза больше ростков, чем было до этого.

Еще один способ, который подойдет как для больших полей с амброзией, так и для небольших участков — обработка гербицидами. Но надо учитывать: где, когда и сколько их можно использовать. Но все эти сведения можно найти в инструкции.

К тому же надо учесть, что чем моложе растение, тем лучше всего на него воздействует препарат. А если амброзия совсем большая, то на нее могут и не подействовать гербициды.

Еще один новый оригинальный способ уничтожения амброзии придумали ученые Южного научного центра РАН.

— Достаточно на месте на месте сорняка посеять горчицу сарептскую. Она способна полностью вытеснить сорное растение.

ОТ ЧИХАНЬЯ ДО КОЖНОГО СПАЗМА.

Чтобы уберечь себя от аллергии на амброзию, ростовский врач-аллерголог-иммунолог Марина Лесик советует вести здоровый образ жизни. Тогда в целом снизится риск ее возникновения.

Медик назвала и ряд симптомов как на амброзию, так и на другие цветущие аллергены: насморк, чиханье, заложенность и зуд в носу, а также на слизистых горла. Кроме этого может быть кашель, затруднение дыхания и даже бронхоспазм. А у некоторых людей проявляются и кожные симптомы: это кожный зуд и высыпание, иногда это бывают отеки.

— Если у человека уже есть симптомы, то в это время ему надо максимально избегать контакта с аллергеном, в том числе уезжать или как можно меньше находится на улице. Еще использовать средства защиты, в том числе специальные фильтры и маски. Они нужны для того, чтобы не вдыхать аллерген.

Чтобы уберечь себя от аллергии на амброзию, аллерголог советует вести здоровый образ жизни. Дмитрий Кутепов

«МЫ ЧАСТО НЕ ЗНАЕМ ОБ ЭТОМ».

При этом стоит учесть, что и при вырубании амброзии некоторые люди могут приобрести аллергию.

— Если у человека есть склонность к развитию аллергического заболевания, а мы часто не знаем об этом, контакт с данным растением действительно сильно повышает риски. Есть случаи, и когда человек проживал в регионе, а симптомов у него не было. Но при массивном и длительном контакте с аллергеном в виде амброзии, у него появились первые признаки аллергии.

Поэтому всем людям, кто будет бороться с этим растением, медик советует одеться так, чтобы закрыть все кожные покровы, надеть перчатки и маску.

После же проведения работ, перчатки и маску надо выкинуть, одежду постирать и обязательно принять душ, то есть смыть с себя пыльцу. В этом случае риски будут минимизированы.