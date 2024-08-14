Россельхознадзор: Площадь амброзии в Ростовской области достигла 1 млн гектаров

— Если у человека уже есть симптомы, то в это время ему надо максимально избегать контакта с аллергеном, в том числе уезжать или как можно меньше находится на улице. Еще использовать средства защиты, в том числе специальные фильтры и маски. Они нужны для того, чтобы не вдыхать аллерген.