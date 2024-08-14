В Красноярске осудят еще одного участника ОПГ Малиновского

В 2018 году у двух организаторов игорного клуба случился конфликт. Один из них требовал получить половину бизнеса, как отступные, а второй отказывал в равноправном партнерстве. Чтобы разрешить ситуацию один из партнеров обратился за помощью к Малиновскому. А он привлек 32-летнего красноярца.