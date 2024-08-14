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В Красноярске осудят еще одного участника ОПГ Малиновского

О случаях вымогательства имущества на более чем 19 миллионов рублей сообщили в Прокуратуре Красноярского края.

Источник: Reuters

В 2018 году у двух организаторов игорного клуба случился конфликт. Один из них требовал получить половину бизнеса, как отступные, а второй отказывал в равноправном партнерстве. Чтобы разрешить ситуацию один из партнеров обратился за помощью к Малиновскому. А он привлек 32-летнего красноярца.

Согласно плану, они должны были забрать у оппонента забрать его недвижимость.

После этого, вымогатели встретились с жертвой угрожали расправой. Когда угрозы стали серьезней и масштабней, мужчина сдался и передал доверенность с ключами на имущество. Общая стоимость составляла более 19 миллионов рублей.

6 лет пострадавший молчал, но, узнав о возбуждение уголовных дел, обратился в госорганы.

Утверждено обвинение о вымогательстве (а. «а», «б» ч.3 ст. 163 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска.