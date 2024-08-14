В Омской области задумались о запуске авиарейса в Тару

Его этот вопрос заинтересовал еще год назад, когда он вступил в должность временно исполняющего обязанности губернатора. Поручение было дано, вопрос проработали, сегодня полетим. Надеюсь, что люди будут летать с комфортом", — заявил Дмитрий Пестряков.