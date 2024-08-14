В Омской области задумались о запуске авиарейса в Тару

В среду, 14 августа 2024 года, из Омска отправился первый авиарейс в Усть-Ишим. Напомним, что перевозчиком по данному маршруту стала красноярская компания «Аэропром». Полеты будут осуществляться три раза в неделю на самолетах Ан-2, называемых «кукурузниками».
О том, что в Омской области задумались и о других новых авианаправлениях, например, в Тару, в своем комментарии дал понять первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Пестряков.
"Планируем и дальше развивать внутренние рейсы. Были планы запустить авиарейс в Тару. Эта работа была проделана по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко.
Его этот вопрос заинтересовал еще год назад, когда он вступил в должность временно исполняющего обязанности губернатора. Поручение было дано, вопрос проработали, сегодня полетим. Надеюсь, что люди будут летать с комфортом", — заявил Дмитрий Пестряков.
Ранее о возможности появления авиарейса из Омска в Тару по обращению «СуперОмска» высказался гендиректор красноярского ООО «Аэропром» Юрий Афанасьев. Руководитель компании дал понять, что по данному направлению стоит вопрос о востребованности рейса по загрузке.