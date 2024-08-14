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В Ростове-на-Дону с осени собираются оптимизировать графики водителей автобусов

Осенью оптимизируют работу водителей общественного транспорта Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Осенью общественный транспорт Ростова-на-Дону перейдет на зимний режим работы, а графики смен и отпусков водителей будут оптимизированы. Об этом газете «Молот» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как уточнили власти, зимний сезон, который продлится с 15 ноября по 14 апреля, предполагает увеличение количества машин на линиях. Изменения коснутся 15 муниципальных маршрутов, «суммарно предусмотрено увеличение на 28 единиц».

Также в ростовской администрации прокомментировали ситуацию с количеством водителей.

— Специалисты зачастую работают на разных направлениях, в связи с этим объективно охарактеризовать обеспеченность маршрутов водителями не представляется возможным, — отметила пресс-секретарь администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова.