В Ростове-на-Дону с осени собираются оптимизировать графики водителей автобусов

Осенью общественный транспорт Ростова-на-Дону перейдет на зимний режим работы, а графики смен и отпусков водителей будут оптимизированы. Об этом газете «Молот» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как уточнили власти, зимний сезон, который продлится с 15 ноября по 14 апреля, предполагает увеличение количества машин на линиях. Изменения коснутся 15 муниципальных маршрутов, «суммарно предусмотрено увеличение на 28 единиц».
Также в ростовской администрации прокомментировали ситуацию с количеством водителей.
— Специалисты зачастую работают на разных направлениях, в связи с этим объективно охарактеризовать обеспеченность маршрутов водителями не представляется возможным, — отметила пресс-секретарь администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова.