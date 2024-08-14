Учителя сообщили о проблемах детей мигрантов с русским языком в школе

В апреле права принимать экзамены на русский язык лишились центры помощи мигрантам. Раньше они могли это делать от имени российских вузов. По требованию Минобрнауки контракты с ними были расторгнуты. В июле ведомство сообщило, что треть мигрантов не сдали экзамен по русскому языку.