47 стран станут участниками казанского кинофестиваля

В этом году на кинофестиваль подали заявки из новых стран: Йемен, Куба, Мавритания и Малайзия. В программе фестиваля в этом году есть большое количество фильмов на семейную тематику.
«Вторая важная тема, которой пронизан фестиваль в этом году — это 100-летие татарстанского кинематографа. Мы отмечаем 100-летие создания первой киноорганизации в Татарстане», — рассказали в пресс-службе.
Также в программе мероприятия присутствуют работы на тему патриотизма. Фильмы на эту тему будут показаны во внеконкурсной программе «Война и мир. Новые территории».
Казанский кинофестиваль проходит с 2005 года. По данным пресс-службы, в 2005 году на мероприятие заявлялись 40 киноработ из 12 стран.
Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поручил рассмотреть варианты сотрудничества с халяль-индустрией Малайзии.