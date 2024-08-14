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47 стран станут участниками казанского кинофестиваля

В казанском международном кинофестивале «Алтын Минбар» примут участие 47 стран. Организаторы получили 814 заявок. Об этом рассказала пресс-служба Министерства культуры ТАСС.

В этом году на кинофестиваль подали заявки из новых стран: Йемен, Куба, Мавритания и Малайзия. В программе фестиваля в этом году есть большое количество фильмов на семейную тематику.

«Вторая важная тема, которой пронизан фестиваль в этом году — это 100-летие татарстанского кинематографа. Мы отмечаем 100-летие создания первой киноорганизации в Татарстане», — рассказали в пресс-службе.

Также в программе мероприятия присутствуют работы на тему патриотизма. Фильмы на эту тему будут показаны во внеконкурсной программе «Война и мир. Новые территории».

Казанский кинофестиваль проходит с 2005 года. По данным пресс-службы, в 2005 году на мероприятие заявлялись 40 киноработ из 12 стран.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поручил рассмотреть варианты сотрудничества с халяль-индустрией Малайзии.

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