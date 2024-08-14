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День знаний в Пермском крае перенесут на 2 сентября

Торжественные линейки пройдут в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

Торжественные линейки в честь Дня знаний в Перми и Пермском крае пройдут 2 сентября, сообщила глава регионального министерства образования и науки Раиса Кассина на заседании правительства региона 14 августа.

Во время своего доклада правительству Раиса Кассина рассказала, что День знаний в этом году будут отмечать не 1 сентября (эта дата выпадает на воскресенье), а на следующий день.

«Торжественная линейка в этом году пройдёт 2 сентября», — заявила глава Минобрнауки.

Кроме того, Раиса Кассина пригласила членов краевого правительства и лично губернатора Пермского Дмитрия Махонина выступить на торжественных линейках в школах региона, чтобы рассказать детям о развитии образования в Прикамье. Глава Минобрнауки отметила, что хотела бы, чтобы в каждой школе в День знаний присутствовал кто-то из членов краевого правительства.

В своём докладе министр образования упоминала и о кадровых нуждах министерства. В ответ Дмитрий Махонин предложил платить будущим педагогам дополнительные стипендии.

образование