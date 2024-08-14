«В зеркало себя видела? Фигура “тумбочкой”: сибирячка назло коллегам похудела на 20 кг и стала чемпионкой по бодибилдингу

— У нас в клубе был преимущественно мужской коллектив. И вот как-то раз мы общались с ребятами и обсуждали девушек, которые сидели за баром. Одна из них выступала в чемпионате по бодибилдингу в категории «фитнес-бикини». Парни восхищались ею, говорили, что она большая молодец, что у нее красивая фигура. И я вдруг сказала, что я бы тоже хотела когда-нибудь выйти на сцену. Они начали надо мной смеяться. Мол, ты себя в зеркало видела? Фигура «тумбочкой». Пухляшам там не место…