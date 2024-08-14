«В зеркало себя видела? Фигура “тумбочкой”: сибирячка назло коллегам похудела на 20 кг и стала чемпионкой по бодибилдингу

Однажды Виктория Шахова из Иркутска в разговоре с коллегами, обсуждая участниц конкурса фитнес-бикини случайно обронила фразу: «Я бы когда-нибудь тоже хотела бы выйти на сцену». Однако в ответ услышала лишь смешки. Мол, куда тебе, с твоей-то фигурой «тумбочки»? На тот момент ее вес составлял 66 килограммов при росте 156 сантиметров. Викторию задели эти слова и она бросила вызов: «Дайте мне полгода, и вы меня не узнаете. А я получу медаль!». Так все и произошло. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Набрала килограммы в пандемию.
— Я всегда была полненькой и плотненькой по телосложению. Родители отправляли меня на лето к бабушке, а она баловала меня домашней сметаной, свежеиспеченными пирожками, домашним хлебом, — вспоминает 31-летняя Виктория Шахова. — Вообще любила накормить меня досыта, заставляла много есть.
Однако неидеальная фигура никогда не доставляла сибирячке проблем. Яркая и харизматичная блондинка всегда находилась в центре внимания любой компании. Виктория встретила свою любовь, вышла замуж и родила сына. Сейчас ему 10 лет.
— До пандемии коронавируса у меня была очень подвижная работа. Днем я трудилась мастером по маникюру, а ночами выходила барменом в клуб. Я все время была в движении и мой вес более-менее стоял на месте. Но «благодаря» самоизоляции в пандемию COVID-19 я стала сильнее лениться. Часто с мужем просто лежали дома и смотрели сериалы, много стряпали, мало двигались и никуда особо не ходили. Можно сказать, это был период зажора.
Вес Виктории составлял 66 килограммов при росте 156 сантиметров. А самыми проблемными местами были ноги.
— Я так комплексовала из-за них. Короткие и толстые. А когда поправлялась, они становились еще больше! Было трудно подобрать одежду. Даже и подумать не могла о том, чтобы нарядиться в короткие шорты или юбку. Ляжки постоянно терлись друг об друга. Из-за этого ткань на джинсах и брюках быстро стиралась…
Похудела на спор.
Все изменилось в апреле 2021 года. Виктория решила встать на путь совершенствования из-за обычного спора…
— У нас в клубе был преимущественно мужской коллектив. И вот как-то раз мы общались с ребятами и обсуждали девушек, которые сидели за баром. Одна из них выступала в чемпионате по бодибилдингу в категории «фитнес-бикини». Парни восхищались ею, говорили, что она большая молодец, что у нее красивая фигура. И я вдруг сказала, что я бы тоже хотела когда-нибудь выйти на сцену. Они начали надо мной смеяться. Мол, ты себя в зеркало видела? Фигура «тумбочкой». Пухляшам там не место…
Сибирячка признается, что эти слова очень сильно задели ее.
«Дайте мне полгода. Вы будете сидеть на конкурсе, и болеть за меня. А я еще медаль получу!» — бросила вызов Виктория. И уже через пару дней села на диету.
Женщина нашла в сети тренера Ивана Савушкина, который вместе с супругой готовит девушек к участию в чемпионате. Он подробно рассказал Виктории о системах питания и физических нагрузках.
— Убеждение о том, что на диете едят только гречку и курицу оказалось полной чушью. Я узнала, что не стоит бояться жиров. Исключила полностью углеводы: хлеб, макароны, крупы, картофель. Добавила в рацион больше овощей. Зелень ела целыми тарелками! Также перешла на интервальное голодание (пищевой режим, при котором день четко делится на период голодания и период насыщения — прим. Ред.). Например, завтракала, обедала и ужинала с 12:00 до 20:00, в остальное время отказывалась от еды.
Сложнее всего сибирячке было отказаться от фаст-фуда и выпечки. Справляться со срывами помогала дисциплина. В расписании Виктории появились и тренировки кросс-фитом три раза в неделю.
— Спортом ранее я никогда не занималась, поэтому сначала было очень тяжело. У меня не было выносливости, я быстро уставала. Бороться с желанием все бросить помогали другие девочки, которые занимались со мной в группе. Я смотрела на них и думала: «Раз они могут, значит, и я могу!».
Планирует покорять пьедесталы.
Первые результаты появились уже через месяц. Цифра на весах стала уменьшаться, а джинсы на фигуре сидели уже заметно свободнее. Ровно за полгода Виктория сбросила 20 килограммов и сменила гардероб на более обтягивающие брюки и платья, короткие топы. А самое главное — у сибирячки появилось больше уверенности в себе.
— Многие говорили, что после похудения я стала выглядеть моложе. Мол, раньше я была как взрослая тетка. В октябре того же года я вышла на сцену, выступила и стала чемпионкой Иркутской области по бодибилдингу. Мои коллеги из бара сидели в первом ряду и очень громко за меня болели, их даже судьи просили успокоиться (смеется). После мы поехали вместе отпраздновать победу за ужином. И они признались, что на самом деле тогда даже и забыли об этом споре.
Но в 2022 году в ее жизни произошли изменения — она развелась с мужем. Из-за переживаний и заеданий стресса женщина вновь набрала потерянные 20 килограммов.
— В январе 2024 года я вновь решила взять себя в руки и обратилась к тому же тренеру. Пока удалось сбросить 16 килограммов. Но сейчас худею более грамотно — хочу, чтобы это стало образом жизни, вошло в привычку. Придерживаться питания сейчас легче, чем раньше. Могу побаловать себя вкусностями, если этого сильно хочется, и ни в коем случае не ругаю себя за это.
Виктория занимается в зале, каждое утро ходит на пробежки, а несколько раз в неделю посещает танцевальную студию, где осваивает навыки pole dance (шестовая акробатика — прим. Редакции).
— До идеального своего веса мне не хватает сбросить еще пару килограммов. Хочу подтянуть мышцы. Я планирую и дальше выступать на соревнованиях, но опять же, хочу подойти к этому более тщательно и серьезнее. Все-таки я буду уже не новичок, а мастер-спорта.