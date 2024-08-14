Во Владивостоке сразу на двух улицах уложат новый асфальт

Кроме того, во Владивостоке появится новый участок дороги с тротуаром на улице Русской, а также будет проведено обновление дорожного покрытия около новой детской поликлиники на улице Лермонтова, 87 в посёлке Трудовое. Работы по благоустройству ведутся компаниями «ИнвестСтройТорг» и «АртельСтройСнаб» по заказу муниципалитета.