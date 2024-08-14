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Во Владивостоке сразу на двух улицах уложат новый асфальт

Сотрудники муниципального учреждения «Содержание городских территорий» начнут работу на Катерной и Бархатной.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке уложат новый асфальт на улицах Катерной и Бархатной. Работы начнутся 14 августа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе «Содержания городских территорий» Владивостока.

Ранее рабочие сняли повреждённое асфальтобетонное полотно и подготовили участки для дальнейших работ. Процесс асфальтирования начнется в 19.00 14 августа и будет проводиться в течение ночи.

Напомним, в микрорайоне Патрокл во Владивостоке стартовали работы по асфальтированию улиц в рамках реализации мастер-плана, финансируемого за счет специального казначейского кредита.

Кроме того, во Владивостоке появится новый участок дороги с тротуаром на улице Русской, а также будет проведено обновление дорожного покрытия около новой детской поликлиники на улице Лермонтова, 87 в посёлке Трудовое. Работы по благоустройству ведутся компаниями «ИнвестСтройТорг» и «АртельСтройСнаб» по заказу муниципалитета.