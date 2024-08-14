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В Красноярском крае почти на 10% выросли цены на бензин

Сильнее всего подорожал АИ-98.

Источник: Reuters

В Красноярском крае выросли цены на бензин. Об этом сообщают специалисты Красноярскстата.

В среднем в крае за год бензин подорожал на 9,5%.

Больше всего подрос АИ-98. Сейчас он стоит в среднем 78,5 рублей за литр (+16%). На втором месте — дизельной топливо, подорожавшее до 71,4 рубля за литр (+11%).

АИ-92 стал дороже на 7,9%, увеличившись до 52,1 рубля за литр. АИ-95 — на 9,8%, подорожав до 58,7 рубля за литр.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске оказались наиболее дешевые для аренды квартиры-студии.

топливо