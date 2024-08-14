Белорусские спасатели проходят стажировку на Эльбрусе

«Мы, пользуясь поддержкой российских спасателей и специалистов, хотим перенять этот опыт. К тому же, опыт работы в Турции показал: нам нужно двигаться дальше — и в экипировке, и в снаряжении, и в оснащении, и в организации управления», — добавил он.