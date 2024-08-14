Белорусские спасатели проходят стажировку на Эльбрусе

Уточняется, что специалисты акклиматизировались и уже преодолели немалый путь.
«В первый день стажировки работниками РОСН “Зубр” осуществлен акклиматизационный подъем к Терскольской обсерватории, расположенной на пике Терскол (3150 метров над уровнем моря). Протяженность маршрута составила 18 километров, набор высоты — порядка 1000 метров», — говорится в сообщении.
Что касается второго дня пребывания в горах, то отряд будет изучать материально-техническую базу Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ и основные методы проведения аварийно-спасательных работ в горах.
Нехватка опыта
О том, что белорусские альпинисты пройдут стажировку на Эльбрусе, стало известно год назад. Глава МЧС республики Вадим Синявский тогда заявил о нехватке подобного опыта.
«Мы, пользуясь поддержкой российских спасателей и специалистов, хотим перенять этот опыт. К тому же, опыт работы в Турции показал: нам нужно двигаться дальше — и в экипировке, и в снаряжении, и в оснащении, и в организации управления», — добавил он.
Ожидается, что стажировка белорусских спасателей продлится около месяца.