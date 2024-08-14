Три коллектива вышли в финал фестиваля «Рок над Амуром» в Хабаровске

— В этом году оргкомитет фестиваля получил более 300 заявок со всей страны от Калининграда до Владивостока, однако мест в финале только три. Поэтому выбор был еще труднее, чем в прошлые годы, — прокомментировала и.о. министра культуры края Марина Лоскутникова.