Три коллектива вышли в финал фестиваля «Рок над Амуром» в Хабаровске

Три коллектива из разных городов России выступят на Всероссийском музыкальном фестивале «Рок над Амуром», он пройдёт на открытой площадке у Арены «Ерофей» в Хабаровске 24 августа. На одной сцене с легендами русского рока выступят три победителя конкурса этого года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Финалистами стали группы «Белый Амур» (Хабаровск), TattooIN (Москва) и «Гранула» (Уфа). Этим музыкантам предстоит выступить в рамках фестиваля на одной сцене с такими артистами, как «Кипелов», «Калинов Мост», Найк Борзов, «ОБЕ-РЕК», «Папа Рок» и победителем прошлого года, группой «Озоновый Слой».
— В этом году оргкомитет фестиваля получил более 300 заявок со всей страны от Калининграда до Владивостока, однако мест в финале только три. Поэтому выбор был еще труднее, чем в прошлые годы, — прокомментировала и.о. министра культуры края Марина Лоскутникова.
По итогам выступлений финалистов отборочного этапа, будет определен победитель, призом которому будет возможность записать мини-альбом под руководством известных российских продюсеров.
Всероссийский музыкальный фестиваль «Рок над Амуром» пройдет в Хабаровске в четвертый раз. В 2023 году на площадке собралось более 63 тысяч человек. Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение 16+.