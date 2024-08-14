Шумозащитные экраны на улице Байкальской Иркутска покрасили эко-отряды мэра

Эко-отряды мэра Иркутска Руслана Болотова обновили внешний вид шумозащитных экранов на улице Байкальской. На них также нанесли слоган «Молодежь за чистый город», в рамках этого проекта и провели работы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города в состав эко-отряда вошли школьники и молодежь от 14 до 35 лет.
— На прошлой неделе отряд также участвовал в обрезке деревьев на улицах Зверева и Трудовая. Такая деятельность — хороший пример заботы о родном городе. Кроме того, все мероприятия направлены на повышение уровня экологической культуры у молодых людей, — отметил глава Октябрьского округа Георгий Комаров.
На покраске шумозащитных экранов работа не закончилась. Молодежь будет до 15 сентября преображать территории и поддерживать внешний вид. А также проведут посадку деревьев и помогут подрезать зеленые насаждения. Участники отрядов регулярно вместе с представителями администрации участвуют в субботниках и призывают жителей к заботе об экологии.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре пройдет конгресс «Звезды детской хирургии на Байкале». Для обмена опытом встреться врачи из семи разных государств.