Шумозащитные экраны на улице Байкальской Иркутска покрасили эко-отряды мэра

Эко-отряды мэра Иркутска Руслана Болотова обновили внешний вид шумозащитных экранов на улице Байкальской. На них также нанесли слоган «Молодежь за чистый город», в рамках этого проекта и провели работы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города в состав эко-отряда вошли школьники и молодежь от 14 до 35 лет.