Синоптики рассказали, вернется ли в Татарстан летняя погода

В то же время РТ заливает дождями. Меньше чем за половину месяца в Казани выпало 60% от нормы, или 35 мм осадков, а в Кайбицком районе норма оказалась превышена сразу в 2,5 раза — 123 мм. Из-за этого улицы столицы Татарстана были несколько раз затоплены водой, пострадали магазины. Однако тяжелее всего татарстанским аграриям — уборка зерновых запаздывает уже на 10 дней.