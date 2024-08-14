В Уфе у женщины конфисковали автомобиль за пьяную езду

Подсудимая признала вину в совершении преступления. Суд назначил ей наказание в виде 1 года условного лишения свободы с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 4 года и конфисковал автомобиль в доход государства.