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В Уфе у женщины конфисковали автомобиль за пьяную езду

В Уфе вынесен приговор в отношении женщины за пьяную езду. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В ноябре 2023 года сотрудники дорожно-постовой службы остановили автомобиль марки «Датсун Ондо» под управлением женщины в нетрезвом виде. Ранее она уже была судима за аналогичное деяние. Проведенное освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения.

Подсудимая признала вину в совершении преступления. Суд назначил ей наказание в виде 1 года условного лишения свободы с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 4 года и конфисковал автомобиль в доход государства.