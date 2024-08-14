Похолодание и жара до 41 градуса: к чему готовиться казахстанцам 15−17 августа

В сообщении метеорологов отмечено, что в ближайшие дни на большей части территории республики сохраняется неустойчивая погода.
«Ожидаются дожди с грозами, шквалистым ветром, выпадением града. Сильные дожди ожидаются 15−17 августа на северо-западе и севере, 16 августа — в центре, 17 августа — на востоке Казахстана».
Кроме того, по республике ожидается усиление ветра.
Также на большей части страны прогнозируется понижение температуры: днем на западе республики до +18+28, на северо-западе до +15+26, на севере до +18+23 градусов.
«Лишь на востоке и юго-востоке страны в дневное время сохранится сильная жара +35+38 градусов. 15 августа на юге страны сохранится сильная жара +41 градус, в центре страны также ожидается сильная жара +35 градусов».