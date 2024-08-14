Похолодание и жара до 41 градуса: к чему готовиться казахстанцам 15−17 августа

Синоптики РГП «Казгидромет» подготовили прогноз погоды по стране на 15, 16 и 17 августа 2024 года. Специалисты подчеркивают: если на севере Казахстана ожидается понижение температуры, то на юге жара стихать не собирается, сообщает Zakon.kz.