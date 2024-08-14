Очередная мощная вспышка произошла на Солнце

Отмечается, что информации о выбросе вещества со звезды пока нет, она будет известна в течение ближайших часов.
Ученые отметили, что вспышка произошла в северном полушарии Солнца, что весьма нетипично для текущего цикла с учетом того, что практически вся его активность была сосредоточена к югу от экватора.
По данным ученых, ее центр находится сейчас точно на линии Солнце-Земля, поэтому воздействие на планету в случае выбросов будет неизбежным.
Геомагнитная обстановка на Земле сейчас умеренно стабильная. Эпизодически регистрируются возмущения.
Советы медиков
Во время магнитных бурь у людей могут случаться скачки артериального давления, а также ухудшение общего состояния здоровья.
Как поясняют нейрофизиологи, солнечная активность провоцирует у человека неконтролируемое сужение и расширение сосудов, в том числе головного мозга.
Помимо этого, возможны мигрени, повышенная раздражительность, у некоторых людей возможно возникновение немотивированной агрессии.
В такие дни врачи советуют метеозависимым людям отказаться от употребления спиртного, кофе, крепкого чая и курения. Рекомендуется пить успокаивающие травяные чаи и воздержаться от длительного нахождения на улице.