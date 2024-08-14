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Погода на море 14 августа: на пляжах по всему калининградскому побережью разрешено купаться

Об этом «Клопс» сообщили в МЧС.

Сейчас в Бисмарке: +26° 7 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°

На всех морских пляжах Калининградской области можно купаться. «Клопс» получил информацию от спасателей.

В среду, 14 августа, Балтика утихомирилась, но плавать нужно с осторожностью. «До конца дня будет спокойно, хотя остаётся ветер», — прокомментировали спасатели.

Температура воды колеблется в районе +20 °С. Воздух прогреется до +22 °С на всём побережье.

  • Балтийск: флаг жёлтый, течение требует внимательности;
  • Зеленоградск: без флага, купание разрешено;
  • Пионерский: без флага, отдых на воде разрешён.
  • Светлогорск: флаг жёлтый, стоит быть осторожным;
  • Янтарный: флаг жёлтый, разрешено купание с осторожностью.

Информация актуальна на момент публикации.