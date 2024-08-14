Погода на море 14 августа: на пляжах по всему калининградскому побережью разрешено купаться

На всех морских пляжах Калининградской области можно купаться. «Клопс» получил информацию от спасателей.
В среду, 14 августа, Балтика утихомирилась, но плавать нужно с осторожностью. «До конца дня будет спокойно, хотя остаётся ветер», — прокомментировали спасатели.
Температура воды колеблется в районе +20 °С. Воздух прогреется до +22 °С на всём побережье.
- Балтийск: флаг жёлтый, течение требует внимательности;
- Зеленоградск: без флага, купание разрешено;
- Пионерский: без флага, отдых на воде разрешён.
- Светлогорск: флаг жёлтый, стоит быть осторожным;
- Янтарный: флаг жёлтый, разрешено купание с осторожностью.
Информация актуальна на момент публикации.