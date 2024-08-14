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Свет частично отключили в Шелеховском районе

Вернуть электроснабжение обещают к шести часам вечера.

Источник: Комсомольская правда

В Шелехове частично отключили свет. Без электроснабжения остались люди более чем на десяти улицах. Об этом сообщают в Иркутской электросетевой компании.

Без электричества остались люди на Байкальской, Известковой, Иркутной, на Култукском тракте, Олхинской, Зеленой, Комсомольской, Майской, Пионерской, Школьной, Седова, Сибирской, Центральной, Челюскиной, а также в 1-м микрорайоне и 1-м, 2-м, 9-м, 10-м, кварталах.

— Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения, — рассказали в компании.

Устранить неполадки и вернуть свет обещают к шести часам вечера.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что до шести часов вечера не работают светофоры на двух перекрестках в Иркутске из-за отключения света. Отключение коснулось перекрестков Седова-Пискунова и Седова — 4-я Советская.