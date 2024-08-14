С 15 августа стартует масштабный ремонт трамвайного узла у Теплотехнического института в Челябинске

Работы на пересечении проспекта Победы и улицы Кирова будет проводить ООО «ЧелябГЭТ».
«Один из проблемных участков планируется отремонтировать до 22 сентября», — говорят власти.
С 23:00 15 августа прекращается движение трамваев по проспекту Победы на пересечении с улицей Кирова и от улицы Кирова до улицы Российская.
На этот же период, до 23:00 22 сентября, ограничивается движение транспорта по проспекту Победы на пересечении с улицей Кирова.
Об изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.