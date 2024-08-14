Омичи уверены, что собрать ребёнка в школу можно за 20 000 рублей

Специалисты платформы «Авито» провели опрос и выяснили, сколько омичи собираются потратить, чтобы собрать ребёнка в школу. Так, 57% омичей уверены, что будет достаточно суммы до 20 000 рублей. Среди них 41% родителей считают, что траты можно уместить в диапазон от 10 000 до 20 000 рублей, а 13% собираются уложиться в сумму от 5 000 до 10 000 рублей. Ещё 3% омичей считают, что хватит и 5 000 рублей.