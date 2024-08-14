Омичи уверены, что собрать ребёнка в школу можно за 20 000 рублей

Специалисты платформы «Авито» провели опрос и выяснили, сколько омичи собираются потратить, чтобы собрать ребёнка в школу. Так, 57% омичей уверены, что будет достаточно суммы до 20 000 рублей. Среди них 41% родителей считают, что траты можно уместить в диапазон от 10 000 до 20 000 рублей, а 13% собираются уложиться в сумму от 5 000 до 10 000 рублей. Ещё 3% омичей считают, что хватит и 5 000 рублей.
Большая часть денег будет потрачена на покупку школьной одежды — так считают 88% опрошенных. В том, что в крупную сумму обойдётся канцелярия, уверены 69% омичей. Новые учебники и рабочие тетради собираются купить 50% омских родителей, а обновить рюкзак — 49%. Кроме того, 19% омичей собираются обновить гаджеты к новому учебному году своим детям — планшет, компьютер, смартфон, умные часы.
Самой хлопотной в подготовке к новому учебному году покупку вещей считают 61% родителей Омска. Соблюдение бюджета школьных трат затрудняет 28% омичей, при этом чаще по этому поводу беспокоятся матери, чем отцы. Ещё 22% родителей отмечают нехватку времени на сборы к школе. Выбор правильных товаров — ортопедический рюкзак, безопасная канцелярия, беспокоит 21% родителей, и чаще — отцов.
За хорошую учёбу своих детей омские отцы поощряют чаще, чем матери. Совместные поездки на отдых в качестве поощрения выбирают 41% опрошенных, 33% — покупают ребёнку желаемое, 29% — выдают карманные деньги, 24% — водят в кино и игровые, 28% — разрешают больше играть в компьютер, а 10% — дают больше сладкого.
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