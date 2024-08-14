Гроза и град обрушатся на Самарскую область 14 августа

В среду, 14 августа, днем в Самарской области ожидается гроза и будет бушевать сильный ветер. Также синоптики не исключают град. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен желтый уровень опасности. Местами регион в ближайшие 1−2 часа накроет гроза, произойдет шквалистое усиление ветра, порывы которого достигнут 15−20 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.
Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач.