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Гроза и град обрушатся на Самарскую область 14 августа

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за грозы, града и сильного ветра.

Сейчас в Бисмарке: +26° 7 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°

В среду, 14 августа, днем в Самарской области ожидается гроза и будет бушевать сильный ветер. Также синоптики не исключают град. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. Местами регион в ближайшие 1−2 часа накроет гроза, произойдет шквалистое усиление ветра, порывы которого достигнут 15−20 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач.