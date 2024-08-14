Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области могут появиться поддельные продукты из Крыма

На прилавках магазинов Омской области могут оказаться поддельные молочные продукты. Как в среду, 14 августа 2024 года, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области, от коллег из Крыма поступила информация о выявлении фальсифицированной молочной продукции.

Источник: SuperOmsk.ru

«Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю сообщает о выявлении фальсифицированной молочной продукции, производимой под видом продукции ООО “Мосальский молокозавод”. Производство по заявленным адресам отсутствует (Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Южнобережное шоссе, уч. 5 и Симферопольский район, с. Константиновка, ул. Урожайная, д. 5)», — заявили в региональном Роспотребнадзоре.

Омичей предупредили, что реализация указанной продукции незаконна. В случае обнаружения молочной продукции указанного производителя необходимо обратиться с сообщением о факте ее продажи в Управление Роспотребнадзора по Омской области.

торговля