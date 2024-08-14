В Омской области могут появиться поддельные продукты из Крыма

«Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю сообщает о выявлении фальсифицированной молочной продукции, производимой под видом продукции ООО “Мосальский молокозавод”. Производство по заявленным адресам отсутствует (Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Южнобережное шоссе, уч. 5 и Симферопольский район, с. Константиновка, ул. Урожайная, д. 5)», — заявили в региональном Роспотребнадзоре.
Омичей предупредили, что реализация указанной продукции незаконна. В случае обнаружения молочной продукции указанного производителя необходимо обратиться с сообщением о факте ее продажи в Управление Роспотребнадзора по Омской области.