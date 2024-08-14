В Омской области могут появиться поддельные продукты из Крыма

На прилавках магазинов Омской области могут оказаться поддельные молочные продукты. Как в среду, 14 августа 2024 года, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области, от коллег из Крыма поступила информация о выявлении фальсифицированной молочной продукции.