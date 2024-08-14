В Самарском океанариуме появился на свет первый краснокнижный пингвиненок

Директор по развитию Самарского океанариума Ольга Мазанова отметила, что появление птенца — большое событие для всей команды:



«За 17 лет существования компании и управления океанариумами по всей стране, это первый случай, когда двое из наших пингвинов создали пару и завели потомство. Все дело в том, что у этого редкого вида есть несколько особенностей. Например, они действительно составляют пару на всю жизнь, а не просто размножаются, что говорит о высоком интеллекте этих птиц. Плюс, для этого должно было сойтись множество факторов — от сезона размножения до сочетания температуры воды и воздуха. И вторая особенность — пол пингвина можно определить только с помощью молекулярно-генетического анализа и мы его обязательно сделаем позже. У других видов пол можно определить по клюву, окраске или размеру, но с Гумбольдтом сложнее. Мы счастливы, что все получилось, и это означает, что мы делаем все правильно. Ждем в гости всех желающих познакомиться с новым жителем».



Мировая популяция пингвинов Гумбольдта в естественной среде насчитывает всего 12 000 особей. В самарском океанариуме живет три представителя этого редкого вида, занесенного в Красную книгу. Очень контактные и игривые птицы, впечатляющие своей грациозностью под водой и умиляющие своей фирменной походкой на суше. В России пингвины Гумбольдта представлены лишь в нескольких океанариумах, в том числе в самарском.