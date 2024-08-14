Ранние песни Лу Рида будут собраны в альбом

На заре карьеры, в 60-е, артист работал штатным автором песен на лейбле Pickwick Records. В предстоящий лонгплей попадут те самые треки Лу, исполненные другими музыкантами, сообщает Pitchfork. Уже увидел свет первый сингл — The Ostrich от британского альт-рок-коллектива The Primitives. В нем можно услышать вокал Рида.