В скандальную школу в Оби нагрянул с инспекцией областной прокурор — ее ремонтируют два года

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман взял под личный контроль капитальный ремонт школы в городе Обь. Учебное заведение начали ремонтировать еще в 2022 году. Сроки сдачи объекта уже были сорваны многократно.
Капремонт школы начался в 2022 году. Срок сдачи объекта был назначен на 30 июля 2023 года. Однако в 2023 стало ясно, что выделенных на ремонт денег не хватает, так как в процессе реконструкции здания выявились проблемы, требующие дополнительного объема работ.
Из бюджета региона дополнительно направили 155,6 миллиона рублей. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал закончить работы до конца 2023 года Срок сдачи перенесли на 30 октября 2023. Но и в эти временные рамки строители не уложились.
В июне 2024 года родители учеников обращались в «Прецедент». Они рассказали, что уже второй год их дети вынуждены ходить в другие учебные заведения. И, вероятно, ремонт растянется на третий год.
С учетом заключенных дополнительных соглашений срок сдачи объекта установлен 30 октября 2024 г. Сейчас, как показала проверка, работы идут с отставанием от графика.
Александр Бучман поручил незамедлительно принять меры прокурорского реагирования, еженедельно докладывать о ходе ремонтных работ в учебном заведении.
Екатерина СОСНИНА.