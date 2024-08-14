После массового отравления в Братске Роспотребнадзор готовит групповой иск

В управлении Роспотребнадзора Иркутской области сообщили, что сейчас готовится исковое заявление в суд на один из баров города Братска. Как ранее сообщала КП-Иркутск, 28 июня 2024 года отравилось 32 человека. Каждый из пострадавших побывал в одном и том же заведении, а после жаловался на рвоту, повышенную температуру и боли в животе. 31 человек обратился в больницу, в том числе восемь детей.
— Пострадавшим предлагаем присоединиться к групповому иску и в срок до 9 сентября 2024 года обратиться в территориальный отдел Роспотребнадзора в городе Братске, а также же в Братском и Нижнеилимском районах, — рассказали в пресс-службе управления.
Для иска нужно будет написать заявление, а также принести с собой копии документов — чеки, квитанции, переводы из кафе-бара, а также заключение врача.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что владельца и повара из шаурмичной в Иркутске осудят за то, что в их кафе отравилось 13 человек.