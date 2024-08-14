После массового отравления в Братске Роспотребнадзор готовит групповой иск

В управлении Роспотребнадзора Иркутской области сообщили, что сейчас готовится исковое заявление в суд на один из баров города Братска. Как ранее сообщала КП-Иркутск, 28 июня 2024 года отравилось 32 человека. Каждый из пострадавших побывал в одном и том же заведении, а после жаловался на рвоту, повышенную температуру и боли в животе. 31 человек обратился в больницу, в том числе восемь детей.