В новосибирских школах введут новый предмет о защите родины

С нового учебного года новосибирские школьник будут изучать предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который направлен на формирование у детей и подростков готовность к защите Отчества, пишет Om1 Новосибирск.
Всего с 1 сентября этого года в школьном расписании появятся сразу два новых предмета, один из которых заменит ОБЖ. Посещать занятия будут учащиеся 8−11 классов.
«Цель новшества — формирование у школьников готовности к защите Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности», — заявили в мэрии Новосибирска.
Помимо этого, в школах введут предмет «Труд (технология)». Новый предмет поможет школьникам приобрести определенные навыки, а также развивать базовые умения.