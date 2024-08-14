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В новосибирских школах введут новый предмет о защите родины

Всего с 1 сентября этого года в школьном расписании появятся сразу два новых предмета.

Источник: Аргументы и факты

С нового учебного года новосибирские школьник будут изучать предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который направлен на формирование у детей и подростков готовность к защите Отчества, пишет Om1 Новосибирск.

Всего с 1 сентября этого года в школьном расписании появятся сразу два новых предмета, один из которых заменит ОБЖ. Посещать занятия будут учащиеся 8−11 классов.

«Цель новшества — формирование у школьников готовности к защите Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности», — заявили в мэрии Новосибирска.

Помимо этого, в школах введут предмет «Труд (технология)». Новый предмет поможет школьникам приобрести определенные навыки, а также развивать базовые умения.

образование