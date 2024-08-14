Чтобы собрать детей в школу, придется брать кредит в банке: В Молдове до 20 тысяч леев выкладывают родители на покупку формы, портфелей, тетрадок и прочего на двоих детей к учебному году

"Давайте считать, во сколько обойдется подготовка к школе первоклассника, — пишет журналист Елена Левицкая-Пахомова в соцсетях.
— медицинская справка. В условиях отсутствия специалистов поликлинике получают в частных клиниках. Стоимость — от 2 000 леев. Есть ещё вариант 500 леев взятки знакомому семейному врачу. В нашем случае с инвалидностью не проходит;
— одежда для первоклашки (2 пары брюк/2 рубашки/пиджак для мальчика, платье/сарафан/брюки/блузка/кофта для девочки+ спортивный костюм) — от 2 500 леев;
— обувь (туфли, сменка и кроссовки) — от 1 000 леев;
— ортопедический рюкзак, пенал, сумка для сменки — от 1 000 леев;
— канцтовары — 500 леев (конечно, не вложитесь).
Итого 5 500−7 000 леев по самым скромным подсчётам. Впору возобновлять комиссионки, где можно купить/продать/получить в дар по минимальной цене для тех, кто не вытянет эту ношу", — сделала вывод Елена Левицкая-Пахомова.
Подсчитала затраты ещё одна жительница Кишинёва и поделилась видео в социальных сетях.
"Только самое необходимое, без портфеля, обошлось в 10 тыс леев. Одежда, школьные принадлежности…
Это только для одного ребенка. А что же делать маме двух, трёх, четырех школьников?" — возмущается автор видео.