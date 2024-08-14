Чтобы собрать детей в школу, придется брать кредит в банке: В Молдове до 20 тысяч леев выкладывают родители на покупку формы, портфелей, тетрадок и прочего на двоих детей к учебному году

Итого 5 500−7 000 леев по самым скромным подсчётам. Впору возобновлять комиссионки, где можно купить/продать/получить в дар по минимальной цене для тех, кто не вытянет эту ношу", — сделала вывод Елена Левицкая-Пахомова.