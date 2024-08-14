До +26 °С и без осадков будет в Минске 15 августа

В течение дня будет малооблачно. Ветер неустойчивый 1−3 м/с.
Температура воздуха ночью составит +11… +13 °C, в окрестностях города возможно понижение до +8 °С. В дневные часы потеплеет до +26 °С.
Теплая погода без дождей ожидается в столице 15 августа, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Белгидромет.
В течение дня будет малооблачно. Ветер неустойчивый 1−3 м/с.
Температура воздуха ночью составит +11… +13 °C, в окрестностях города возможно понижение до +8 °С. В дневные часы потеплеет до +26 °С.