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До +26 °С и без осадков будет в Минске 15 августа

Теплая погода без дождей ожидается в столице 15 августа, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Белгидромет.

Сейчас в Бисмарке: +26° 7 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°

В течение дня будет малооблачно. Ветер неустойчивый 1−3 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11… +13 °C, в окрестностях города возможно понижение до +8 °С. В дневные часы потеплеет до +26 °С.