Кажется, государство слишком легко позволяет нам расставаться с деньгами

Допустим, будет, как у Никаса Сафронова: кто-то куда-то нажмет, отправит мошенникам одноразовый код для «Госуслуг». И дальше что? На человека наберут кредитов, как минимум, так? Могут подать от его имени заявление на продажу квартиры. Минцифры постоянно успокаивает, что провести сделку, получив доступ лишь к «Госуслугам», злоумышленники не смогут, нужен еще «Госключ» и прочее. Однако они могут, пока суд да дело, сфальсифицировать генеральную доверенность. Если на кону, к примеру, квартира ценой в 150 млн, не факт, что во всей стране не найдется нотариус, который бы заверил доверенность на продажу такого золота. А данные для доверенности можно взять с «Госуслуг». И все!