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В полиции назвали число утонувших в водоемах Омской области

За это лето в воде уже погибло 27 взрослых и 4 детей.

Источник: Комсомольская правда

В омской полиции подвели итоги завершающегося купального сезона. Цифры пугающие — с начала лета на водоемах Омской области утонул 31 человек, из них 4 детей.

Как ранее неоднократно отмечали в МЧС, наиболее частыми причинами трагедий становятся купание в запрещенных местах и пьянство.

Сотрудники полиции в ходе профилактических рейдов выявлено 132 факта распития спиртной продукции на берегах водоемов, 96 — купания в запрещенных местах.

Совместно с ГУ МЧС и росгвардейцами полиция провела профилактический рейд по акватории Иртыша от Чернолучья до Ачаира. Отдыхающим напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.