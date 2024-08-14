В полиции назвали число утонувших в водоемах Омской области

В омской полиции подвели итоги завершающегося купального сезона. Цифры пугающие — с начала лета на водоемах Омской области утонул 31 человек, из них 4 детей.
Как ранее неоднократно отмечали в МЧС, наиболее частыми причинами трагедий становятся купание в запрещенных местах и пьянство.
Сотрудники полиции в ходе профилактических рейдов выявлено 132 факта распития спиртной продукции на берегах водоемов, 96 — купания в запрещенных местах.
Совместно с ГУ МЧС и росгвардейцами полиция провела профилактический рейд по акватории Иртыша от Чернолучья до Ачаира. Отдыхающим напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.